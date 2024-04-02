Россияне прекратили штурмы на Купянском направлении: пограничники объяснили почему

Россияне были очень активны на этом участке фронта в преддверии "выборов" в РФ.

Последние несколько дней российские оккупанты не предпринимают активных мер на Купянском направлении. Впрочем, в будущем РФ возобновит наступательные действия, потому что от своих планов, в частности, оккупировать Купянск, не отказалась.

Об этом в эфире "Суспильне.Студия" рассказал начальник пресс-службы "Сталевого кордону" Иван Шевцов.

"Враг на Купянском направлении не смог получить никаких преимуществ, даже имея преобладающие силы. До "выборов" в РФ они пытались захватить Купянск, Купянск-Узловой. Ничего не удалось. Враг понес большие потери. Сейчас занимается возобновлением сил и накоплением нового личного состава", — подчеркнул Шевцов.

Он говорит, что оккупанты осуществляют "большое количество" артобстрелов по приграничным населенным пунктам, а также по позициям ВСУ. В частности, за 1 апреля было зафиксировано около 600 обстрелов.

По словам Шевцова, в течение прошлой недели "Сталевому кордону" удалось поразить две единицы российской бронетехники, пять автомобилей. Также после попадания в блиндажи врага было уничтожено более десяти оккупантов.

Как сообщалось, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что армия РФ может начать масштабное наступление на западе Донецкой области. Командование оккупантов надеется использовать устойчивое, но незначительное продвижение своих войск в этом секторе.

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