Россияне прекратили штурмы на Покровском направлении: спикер ОСУВ "Хортица" назвал причину

Оккупационная армия не усиливает группировку под Покровском свежими резервами, а перебрасывает подразделения из других участков фронта.

Российская армия прекратила попытки штурмовать позиции украинских войск на Покровском направлении "в лоб", поскольку оккупанты начали беречь личный состав.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии телеканала "Мы Украина".

По его словам, россияне также не усиливают свою группировку на Покровском направлении свежими резервами, а перебрасывают сюда подразделения из соседних участков фронта – Новопавловского или Торецкого направлений.

"Это не очень влияет на общее количество — их там и так достаточно много, чтобы они могли постоянно сменять друг друга и производить ротации", — подчеркнул Трегубов.

Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что на Покровском направлении враг пытается беречь личный состав.

“Мы видим, что на Покровск они не идут как на все предыдущие города – прямо в лоб, несмотря на потери. То есть теперь они начали их хоть немного учитывать", — объяснил Трегубов.

Напомним, российская армия ищет пути для захвата Покровска в Донецкой области. Вероятно, оккупанты могут прибегнуть к реализации этой цели через соседнюю Днепропетровскую область.

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