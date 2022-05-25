"Россияне преобладают": в Минобороны описали планы оккупантов на Северодонецком направлении

"Россияне преобладают": в Минобороны описали планы оккупантов на Северодонецком направлении

Российские войска пытаются взять в окружение украинских военных на Северодонецком направлении Луганской области. Оккупанты имеют преимущество в вооружении и количестве личного состава.

Ситуация в районе Северодонецка остается напряженной.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Цель врага – взять в окружение войска Объединенных сил. Сейчас враг это и пытается сделать. Действительно, россияне преобладают сейчас и по вооружению, и по количеству личного состава", – рассказала замминистра.

Однако, отметила Маляр, даже в таких неблагоприятных условиях украинские защитники сопротивляются и не только возле Северодонецка. Силы неравные и по другим направлениям.

Напомним, как сообщили в Луганской ОВА, оккупанты подобрались к Северодонецку на расстояние миномета.

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