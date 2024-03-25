Россияне при поддержке авиации 15 раз пытались прорвать оборону ВСУ – Генштаб

Только на Лиманском направлении нашими воинами отражены 13 атак противника.

В течение 761-х суток полномасштабного вторжения РФ зафиксировано 45 боевых столкновений. А на Новопавловском направлении враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Об этом сообщили в Генштабе вечером 25 марта.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов.

Всего враг нанес 4 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Утром противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины обе ракеты были уничтожены.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 13 атак противника. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области, Терны Ямполевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены две атаки врага в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомарково, Часов Яр, Пивденное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Калиновка, Клищиевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены три атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайске Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Архангельское, Очеретино и Уманское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Невельское Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации три раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Роботино, Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Солончаки, Ивановка, Тягинка Херсонской области.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", – добавили в Генштабе.

Напомним, после ракетного удара по Киеву 25 марта эксперты выясняют, чем именно РФ атаковала столицу, ведь взрывы в столице прогремели через несколько секунд после включения сигнала воздушной тревоги.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Над Киевом сбили баллистические ракеты! Есть потерпевшие, среди них 16-летняя девочка!

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