Россияне при поддержке авиации пытаются улучшить тактическое положение: Генштаб о вражеских атаках на Часов Яр

Во время 768-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины зафиксировано 61 боевое столкновение.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 14 атак в районах Спирного, Ивано-Дарьевки, Часов Яра Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Об этом сообщил в сводке Генштаб 1 апреля.

Всего враг нанес 7 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Купянска, Садового, Табаевки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Ивановка, Степовая Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 8 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Чернещина Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении украинская армия отразила 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Спирное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Часов Яр Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Ступочки, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлена атака позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Никольское Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Кизомыс, Антоновка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциях РЭБ, 1 складу боеприпасов и 1 району сосредоточение личного состава врага", – говорится в сводке.

Напомним, оккупанты продолжают наступление на Часов Яр Донецкой области и заявляют о продвижении вблизи Богдановки, однако американские аналитики не наблюдали подтвердженных изменений линии фронта в этом районе.

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