Россияне прибегают к "маскараду", чтобы проникнуть в тыл ВСУ — командир батальона "Ахиллес"

Эта старая тактика, однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину ее масштабы значительно выросли.

Российские войска переодеваются в форму Вооруженных сил Украины, чтобы проникнуть в районы расположения украинских артиллерийских подразделений, минометчиков и беспилотных систем.

Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр им. Кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко на "Украинском радио".

“Где противник не может получить значительных успехов на фронте, они прибегают к разным тактикам. В частности, это проход через наши боевые порядки. Эта практика применяется еще с 2014 года, но во время полномасштабной войны приобрела массированный характер”, — отметил Федоренко

Основные цели этой тактики :

Диверсии: нанесение максимального огневого поражения по украинским средствам. Разведка: получение информации о позициях и операциях ВСУ. Поддержка наступления: российские оккупанты могут накапливаться на определенных рубежах, ожидая активного наступления по фронту, чтобы проявить себя и начать действовать.

"Нам хорошо известна такая тактика противника. Но Силы обороны действуют более качественно: иногда бывает так, что противник находится в определенных местах, ему удалось просочиться, он искренне рассчитывает, что действует в интересах российских войск, а на самом деле он находится в руках наших спецназовцев и подыгрывает в пользу действий Сил обороны. Такого в Силах обороны происходит очень и очень много – когда мы обыгрываем противника, заставляем его играть по нашим правилам", – подчеркнул военный.