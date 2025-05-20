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Россияне прибегают к новой тактике на фронте: аналитик оценил опасность
Мотоштурмы становятся основной тактикой россиян на фронте, но значительных успехов захватчики не имеют.
Оккупанты РФ из-за нехватки техники изменили тактику по всей линии фронта. Россияне систематически используют мотоциклы во время наступательных операций.
Об этом сообщил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДOM.
Кроме того, российские солдаты прибегают к применению мотоциклов во избежание ударов украинских дронов. По словам Гетьмана, часто командование РФ отправляет плохо обученных солдат в мотоциклетные штурмы, несмотря на большие потери.
"Преимущество такой тактики в том, что можно брать с собой больше боевого комплекта и тяжелее вооружение. Ведь на себя много не навешешь, если пешком идешь. Гранатомет с собой не потянешь, а на мотоцикле вполне возможно. То есть это достаточно перспективная с точки зрения атакующих действий практика. Силы обороны Украины к ней тоже готовы.
Мотоциклы багги и велосипеды россияне стали чаще применять на линии боевого столкновения. Впрочем, оккупанты не могут получить какое-либо существенное преимущество.
Гетман добавил, что и ВСУ используют такую легкую технику, потому что она позволяет быть более маневровным и менее уязвимым.
Как сообщали аналитики проекта DeepState, россияне продвинулись в двух областях Украины – возле Лобкового, Березовки и Александрополя.
Напомним, пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак заявил, что РФ подтягивает элитные подразделения к Временному Яру Донецкой области. Россияне увеличили количество мототехники для атак в городской застройке и штурмуют на флангах обороны города.