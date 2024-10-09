Россияне прибегают к новой тактике в Донецкой области: что изменилось

Раньше враг прибегал к "мясным штурмам".

На Покровском направлении военные РФ прибегли к новой тактике. После "мясных штурмов" оккупанты суют техникой.

Об этом рассказал военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь" в эфире "КИЕВ24".

По его словам, до этого россияне двигали пехотой и совершали массовые штурмы — "мясные". Сейчас захватчики используют танки и бронированную технику.

"Сейчас возобновил применение БТР, БМП и танки выезжают работать. Такая ситуация уже неделю, может, до 10 дней", — подчеркнул военнослужащий.

"Гусь" говорит, что оккупанты вернулись в определенной степени к использованию своей брони — "коробочек", — как ее называют украинские военные.

Как сообщалось, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорит, что для РФ важно захватить Торецк в Донецкой области. Это позволит наступать россиянам в сторону Покровска или – Краматорска, Славянская.

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