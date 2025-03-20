Россияне прибегли к запрещенной тактике нападения на ВСУ в Курской области: детали от ISW

Оккупанты использовали синюю изоляционную ленту во время операции.

Россияне во время атак на ВСУ в Курской области использовали украинские опознавательные знаки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ( ISW ).

"Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов описал недавнюю тактику обмана со стороны России, которая может быть приравнена к актам вероломства — военному преступлению согласно Женевской конвенции", — говорится в отчете.

Алаудинов уточнил, что российские силы должны были иметь синюю ленту в течение первых 24 часов операции, а затем сменить ее красной — цвет, который ВС РФ традиционно используют для опознавательных знаков.

Эксперты уточнили, что российские войска использовали синюю изоленту во время операции с использованием подземного трубопровода. Лента такого же цвета использовали украинские войска.

"Таким образом, российские войска пытались посеять панику в украинских рядах, что позволило бы российским силам нанести максимальный ущерб, пока украинские войска разбирались в ситуации", — объяснили аналитики.

Напомним, что россияне пытались использовать трубопровод в Судже, чтобы проникнуть в тыл ВСУ.

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