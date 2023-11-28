Россияне приближаются к Авдеевскому коксохиму — британская разведка

В последние дни российские войска совершили новые небольшие продвижения в рамках попытки оцепить Авдеевку на Донбассе. Однако это им удается с огромными потерями.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

С начала октября 2023 года российские войска продвинули линию фронта на этом участке до 2 км.

"Несмотря на скромные успехи, это продвижение, вероятно, является одним из самых больших российских достижений с весны 2023 года. Оно стоило привлеченным подразделениям тысяч жертв", — сообщает разведка Британии.

"В настоящее время эта операция постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские силы удерживают одну из основных оборонных позиций", — говорится в отчете британской разведки.

Хотя Авдеевка стала важным участком на украинской линии фронта, Украина до сих пор контролирует коридор шириной примерно 7 км, через который продолжает снабжать город.

Напомним, российские войска продолжают свою третью попытку захватить Авдеевку в Донецкой области и под городом продолжаются ожесточенные бои. Однако оккупанты пока не дошли ни до коксохимического завода, ни до промзоны. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации вокруг Авдеевки и о третьей попытке врага захватить город.

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