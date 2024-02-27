Россияне приближаются к Часовому Яру: что говорят ВСУ о линии обороны

В ВСУ уверяют, что укрепления не позволят врагу совершить "легкую прогулку".

Российские оккупанты приблизились к Часовому Яру Донецкой области, однако там Силы обороны строят инженерные укрепления, которые не позволят врагу совершить "легкую прогулку".

Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Возле Часового Яра проводились и проводятся инженерные работы, враг уже достаточно близко к этому населенному пункту. Однако эти имеющиеся там инженерные укрепления они не позволят врагу просто так совершить "легкую прогулку", – сказал он.

Евлаш заверил, что ВСУ будут бить врага "по всем направлениям, из всего вооружения, амуниции".

Начальник пресс-службы добавил, что оккупанты пытаются атаковать украинские позиций вблизи Часового Яра "как в лоб, так и по флангам". В частности, противник использует штурмовые отряды в районе населенных пунктов Ивановское и Богдановка.

В последней атаке на Бахмутском направлении подразделения "Ахмат" даже использовали багги (легкие автомобили высокой проходимости с открытыми колесами), чтобы штурмовать украинские позиции.

Купянское направление

По словам Евлаша, на Купянском направлении "достаточно мощные фортификации начали возводить еще с осени".

"Сейчас продолжается возведение фортификационных сооружений на этом направлении: там есть и бетонные сооружения, являющиеся долговременными оборонительными точками. Кроме того, постоянно роются десятки ВОПов, которые уже обустроены на этом направлении. Вводятся минные поля на наиболее угрожающих участках", — заверил он.

Напомним, что Силы обороны отошли из села Ласточкино вблизи Авдеевки.

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