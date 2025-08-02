Россияне приблизились к окружению Покровска - разведка Британии

Город Покровск / © Associated Press

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Российская оккупационная армия в течение последней недели осуществила продвижение в направлениях вокруг Покровска, чтобы окружить этот ключевой логистический узел, который поддерживает операции ВСУ на Донбассе.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, опубликованном в субботу, 2 августа.

В сообщении отметили «постепенные успехи» оккупантов к северо-востоку от Покровска, где они пытаются обойти и перерезать логистические маршруты и наземные линии связи.

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«Они [российские оккупанты] продвинулись на запад вблизи автомагистрали H-32, в частности в направлении села Родинское, через которое проходит главный северный маршрут снабжения Покровска», — сообщили в британской разведке.

Кроме того, российские войска захватили территорию к югу от автомагистрали, продвигаясь вблизи Миролюбовки.

«Согласно сообщениям открытых источников от 22 июля 2025 года, российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в южную часть Покровска, после чего украинские войска проводили операции по очистке территории», — говорится в отчете.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что приближаются к городу Доброполье, который остается последним крупным населенным пунктом, что не позволяет полностью окружить Покровск. Захват Покровска может позволить РФ установить контроль над всей Донецкой областью.

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Представитель ВСУ недавно опроверг заявления российских пропагандистов о том, что враг якобы уже зашел в Покровск.