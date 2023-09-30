Россияне придумали новый способ принудительной паспортизации на ВОТ

На временно оккупированных территориях Украины россияне прекращают предоставление медицинских услуг для жителей, не получивших российский паспорт.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

С 2024 года россияне планируют запретить обслуживание в больницах, кроме экстренной помощи, жителям временно оккупированных территорий, не имеющих медстрахования, как иностранцы. Но получить такое страхование можно только после того, как житель ВОТ получит паспорт гражданина России.

"Получить полис в РФ можно только при наличии красной макулатуры. Такие истерические действия россиян подтверждают, что население на временно оккупированной территории сопротивляется и не желает получать российские паспорта", — сообщает Центр.

Напомним, россияне активизировали паспортизацию в оккупации перед так называемыми выборами.

Также сообщалось, что оккупанты не допустили к занятиям старшеклассников без паспорта.

Ранее стало известно, что оккупанты не выплачивают помощь одиноким матерям, если те не имеют паспорта России.

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