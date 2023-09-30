Россияне придумали новый способ принудительной паспортизации на ВОТ

Оккупационные власти РФ шантажируют местное население для принуждения украинцев получать паспорт РФ.
На временно оккупированных территориях Украины россияне прекращают предоставление медицинских услуг для жителей, не получивших российский паспорт.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
С 2024 года россияне планируют запретить обслуживание в больницах, кроме экстренной помощи, жителям временно оккупированных территорий, не имеющих медстрахования, как иностранцы. Но получить такое страхование можно только после того, как житель ВОТ получит паспорт гражданина России.
"Получить полис в РФ можно только при наличии красной макулатуры. Такие истерические действия россиян подтверждают, что население на временно оккупированной территории сопротивляется и не желает получать российские паспорта", — сообщает Центр.
Напомним, россияне активизировали паспортизацию в оккупации перед так называемыми выборами.
Также сообщалось, что оккупанты не допустили к занятиям старшеклассников без паспорта.
Ранее стало известно, что оккупанты не выплачивают помощь одиноким матерям, если те не имеют паспорта России.
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