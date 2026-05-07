Россияне придумали новый "трюк" с дронами: "Флеш" предупредил об опасности (фото)

Российский боеприпас

Российские войска начали применять беспилотники «Гербера» как носители для сброса FPV-дронов с боеприпасами. Опасные предметы уже находят на крышах жилых домов и на улицах городов.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов «Флеш».

Советник министра опубликовал фото взрывоопасного вражеского предмета, который был найден на крыше многоэтажки в 30+ км от границы. Накануне такую же находку обнаружили на улице.

«Эти FPV с зарядами сбрасывает беспилотник „Гербера“. Предупредите детей и не пытайтесь брать в руки непонятные находки«, — призвал Бескрестнов.

Россияне сбрасывают с «Гербер» FPV-дроны с боеприпасами

К слову, накануне Бескрестнов сообщил, что Украина меняет концепцию ПВО: вместо точечной защиты городов создается эшелонированная система перехвата вдоль границы. Как пояснил «Флеш», цель врага — создать «мертвую зону» вглубь до 80 км, поэтому дроны должны сбиваться еще на подлете. Новая стратегия предусматривает несколько линий защиты с использованием РЭБ и дистанционно управляемых перехватчиков. Построение такой сети требует значительного ресурса и времени, но уже перестраивает логику обороны тыла.

Бескрестнов также предупредил, что российские войска начали атаковать АЗС на расстоянии 20 — 25 км от линии фронта, используя для этого дроны с небольшим боеприпасом для увеличения дальности полета. Владельцам заправок рекомендуется установить защитные сетки над уязвимыми местами, газовыми емкостями и зонами въезда-выезда.

