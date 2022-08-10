Россияне придумали очередную ложь: рассказывают о "разделении" Украины и "польском злотом" на западе

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины рассказывают местным, что "их государство уже не то".

Захватчики и коллаборанты придумали фейк о том, что якобы на западе Украины уже введен польский злотый.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские оккупанты и коллаборанты пытаются убедить жителей временно захваченных территорий в том, что Украину уже "разделили". Для этого они придумали ложь, мол, в западных регионах вводится польский злотый, а ценники в магазинах уже указывают в двух валютах — гривне и злотом.

"Руководство крупных предприятий Мелитополя получило указание проводить собрания и беседы с персоналом, на которых доказывать следующую информацию: "Украину уже поделили. На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От россии некуда бежать. Украина не та, какой была", — сообщает ГУР.

Украинская разведка отмечает, что это делается для того, что жители оккупированных регионов отчаялись и активнее сотрудничали с захватчиками.

Напомним, польский премьер Матеуш Моравецкий подтвердил, что пути Польши и Венгрии разошлись из-за скандальных заявлений главы венгерского правительства Виктора Орбана.

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