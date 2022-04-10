Россияне придумывают "военные подвиги" ради денег: СБУ перехватила разговор оккупанта (аудио)

Фейки и ложь стали национальной идеей России.
Российские оккупанты лгут своему руководству о "военных подвигах" в Украине, чтобы получить дополнительные выплаты.
Об этом сообщает СБУ, перехватившая разговор российского убийцы с женой.
Российский оккупант рассказывает, что его командир подал руководству документы о том, что он якобы подбил танк. Однако захватчик признается, что ничего подобного он не совершал, но теперь ему заплатят 100 тыс. рублей.
"Такое впечатление, что сплошные фейки и ложь — национальная идея россиян. Они обманывают весь мир, когда говорят, что пришли к нам для "денцификации". Обманывают свое население, когда рассказывают об отсутствии потерь и "успешности" операции. И как показывают эти перехват, они обманывают сами себя. Военные военных", — сообщает СБУ.
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