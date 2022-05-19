Россияне придумывают все новые способы избежать смерти в Украине: калечатся и подают в суд

Насыпать в бак танка песка, прострелить украинским патроном ногу, или может проще — подать в суд, такие лайф-хаки у россиян, чтобы убежать с войны

Оккупанты портят собственную технику, пишут рапорты на отказ и даже подают в суд. Российские солдаты массово отказываются воевать в Украине, говорится в ТСН.

Журналисты позвонили по горячей линии комитета солдатских матерей России, чтобы спросить: можно ли забрать солдата с войны, если он не хочет больше воевать? Но удивление было только первой фразой, ведь ответили с горячей линии самого министерства обороны страны. На вопрос о возвращении с войны условного брата в министерстве ответили четко. «Они будут периодически выходить на территорию РФ для отдыха. Домой они вряд ли уедут. Они будут отдыхать в Ростовской или Белгородской области. Это дезертирство называется. Это уголовное деяние», – ответили в телефонном разговоре.

Этим словом сейчас пугают всех русских солдат, которые не хотят воевать. Действуя на опережение, некоторые российские солдаты самостоятельно делают из себя груз 300. «Ты знаешь, что мы хотели сделать? Я тебе тайно скажу. Мы хотели патроны найти 7.62 украинские и ноги друг другу прострелить, вернуться в госпиталь сюда в Буденовск, так пацаны делали. Мы хотели ноги друг другу прострелить... Дай Бог дожить до этого», — говорят в перехвате россияне.

Остальные идут ва-банк и просто отказываются идти на передовую. «Если сразу россияне заводили уголовные дела в отношении таких людей, то сейчас ничего такого не происходит, потому что они поняли, что уголовных дел придется сделать такую массу, что это не удастся скрыть и это выплывет в любом случае, и они перестали заводить уголовные дела, просто разрываешь контракт и все», — рассказывает блогер Владимир Золкин.

Самый массовый выезд добровольцев на войну из Осетии, отправлялись целыми автобусами. Вскоре – в регионе массовые траурные процессии. И более 300 дизертиров – осетин, которые выбрали остаться в живых. «Чем больше новых могил появляется на российских кладбищах, тем меньше желания у других бойцов пополнять их количество собой, поэтому желание не велико», – говорит российский адвокат Михаил Беньяш.

Он первый из российских адвокатов взялся отстаивать право солдат не воевать — Михаил Беньяш сейчас защищает в суде ОМОНовцев, отказавшихся ехать в Украину и их за это уволить. «Специальная военная операция не прописана в законе у нас. Такого термина нет. В контракте участвовать в ней нет в контракте, у нас есть обязанность участвовать в вооруженных конфликтах, вот и в законе искаженном законодательстве это не является вооруженным конфликтом», — объясняет адвокат.

Российские солдаты ищут лайфхаки, как убежать от участия в поле боя

Сейчас в российских судах более 100 дел – о восстановлении в должности, а количество отказов ушло на тысячи. «Если верховный орк объявит общую мобилизацию, или войну, я думаю, отказов станет десятки тысяч, потому что одно дело визжать на митингах, прыгать с буквочками, а второе дело – пойти воевать и они к этому не готовы, они на самом деле не знают зачем это им, у них нет мотивации», — убежден Золкин.

Контрактники, у которых истек срок в министерстве обороны РФ позволяют забирать с войны. Но в последнее время телефон их исчез с сайта и теперь там уже новый - комитета солдатских матерей России.

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