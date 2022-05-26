Россияне пригнали в Мелитополь эшелон снятых с консервации "раритетных" танков Т-62

Россияне пригнали в Мелитополь эшелон снятых с консервации "раритетных" танков Т-62

Тем временем в Кирилловку вошли 30 единиц российской техники.

Во временно захваченный Мелитополь российские оккупанты пригнали "раритетные" танки Т-62, которые сняли с консервации.

Об этом информирует Запорожская ОВА.

"Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, прибыл в Мелитополь. Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Джавелинов и NLAW", — говорится в сообщении.

По информации ОВА, в поселок Кирилловка вошли 30 единиц российской техники. Местные жители сообщают, что почти на каждом перекрестке стоят БТРы.

Также есть вероятность, что кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для оккупантов и в результате пострадать от мародерства, как это было в Бердянске.

Ранее сообщалось, что в российской армии заканчиваются танки, поэтому там начинают получать устаревшие Т-62. Т-62 был разработан еще в конце 1950-х годов.

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