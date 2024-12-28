Россияне приказывают убивать солдат КНДР, чтобы те не попали в плен – детали от ГУР

По словам Юсова, в случае ранения северокорейцев пытаются эвакуировать в усиленном режиме. А если не удается – убивают.
Спецслужбы РФ получили приказ не допустить попадания солдат из Северной Кореи в украинский плен и даже расстреливают раненых северокорейских военных, чтобы избежать этого.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в интервью "Новости. Live".
Юсов заявил, что, несмотря на распространенную в Сети информацию, он пока не подтверждает факт попадания в плен северокорейского солдата.
"Прежде всего потому, что военнослужащим КНДР российские спецслужбы уделяют особое внимание. Чтобы они не попадали в руки Сил безопасности и обороны", – говорит Юсов.
По его словам, в случае ранения северокорейцев пытаются эвакуировать в усиленном режиме.
"Если невозможно эвакуировать, есть случаи даже когда "заградотряды" получают приказ на ликвидацию [раненых северокорейских солдат]. Все – чтобы солдат КНДР не попал к Силам обороны, там, где ему будет гарантирована защита в соответствии с Женевскими конвенциями", — заявил представитель разведки.
Юсов также добавил, что за солдатами из КНДР отдельно следят и охраняют, в частности, в госпиталях и пунктах дислокации северные корейцы "очень ограничены" в средствах коммуникации. "Это невольники, которые на войне находятся и еще в худших условиях, чем рядовой российский оккупант", – подытожил он.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что солдат КНДР добивают свои, чтобы не попали в плен в ВСУ.
Позже в Сети писали, что ВСУ взяли в плен солдата КНДР. Однако впоследствии южнокорейские СМИ сообщили, что раненый северокорейский солдат, захваченный в плен бойцами Сил специальных операций ВСУ, не выжил.
Читайте также:
- "Вот они попаяные": солдат КНДР в личном дневнике пишет о "благодатной партии"
- Солдаты КНДР убивают себя, чтобы не попасть в плен: военный назвал причину
- "Армия смертников": украинские военные впервые столкнулись с солдатами КНДР – репортаж с фронта