Россияне приказывают убивать солдат КНДР, чтобы те не попали в плен – детали от ГУР

По словам Юсова, в случае ранения северокорейцев пытаются эвакуировать в усиленном режиме. А если не удается – убивают.

Спецслужбы РФ получили приказ не допустить попадания солдат из Северной Кореи в украинский плен и даже расстреливают раненых северокорейских военных, чтобы избежать этого.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в интервью "Новости. Live".

Юсов заявил, что, несмотря на распространенную в Сети информацию, он пока не подтверждает факт попадания в плен северокорейского солдата.

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"Прежде всего потому, что военнослужащим КНДР российские спецслужбы уделяют особое внимание. Чтобы они не попадали в руки Сил безопасности и обороны", – говорит Юсов.

По его словам, в случае ранения северокорейцев пытаются эвакуировать в усиленном режиме.

"Если невозможно эвакуировать, есть случаи даже когда "заградотряды" получают приказ на ликвидацию [раненых северокорейских солдат]. Все – чтобы солдат КНДР не попал к Силам обороны, там, где ему будет гарантирована защита в соответствии с Женевскими конвенциями", — заявил представитель разведки.

Юсов также добавил, что за солдатами из КНДР отдельно следят и охраняют, в частности, в госпиталях и пунктах дислокации северные корейцы "очень ограничены" в средствах коммуникации. "Это невольники, которые на войне находятся и еще в худших условиях, чем рядовой российский оккупант", – подытожил он.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что солдат КНДР добивают свои, чтобы не попали в плен в ВСУ.

Позже в Сети писали, что ВСУ взяли в плен солдата КНДР. Однако впоследствии южнокорейские СМИ сообщили, что раненый северокорейский солдат, захваченный в плен бойцами Сил специальных операций ВСУ, не выжил.

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