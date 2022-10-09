Россияне применили дроны-камикадзе "Шахид" на Полтавщине: власть рассказала подробности

Российские войска днем 9 октября пытались совершить атаку на Кременчуг Полтавской области с помощью дронов-камикадзе "Шахид".

Украинская ПВО сбила несколько "шахидов" в Полтавской области, которыми россияне пытались атаковать регион, в частности, город Кременчуг.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"Сегодня (9 октября. — Ред.) силами ПВО было сбито несколько БПЛА-камикадзе "Шахид" в нашем регионе! Спасибо силам ПВО", — написал мэр.

Мэр призвал граждан, в случае обнаружения "шахидов", сразу направляться в укрытие и сообщать на линию 102.

Как сообщалось, в Кременчуге Полтавской области 9 октября раздались взрывы.

Отметим, что россияне не в первый раз атакуют Кременчуг. Весной этого года оккупационные войска несколькими обстрелами разбомбили нефтеперерабатывающий завод.

Во время очередной атаки 24 апреля, на Пасху, армия РФ выпустила по городу 9 ракет. В результате обстрела были попадания в инфраструктуру города, погиб один человек, семеро получили ранения.

Еще одна мощная атака произошла вечером 12 мая. Тогда войска РФ выпустили 12 крылатых ракет типа Х-22 по инфраструктуре городка. Сбить удалось только две.

Один из самых кровавых обстрелов произошел 27 июня, когда российские войска днем разбомбили "ТЦ Амстор", который был полон посетителей. Все были гражданскими.

Никакой техники или военных там не было. К сожалению, погибли 20 человек и по меньшей мере 59 получили ранения.

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