Россияне применили необычную технику для штурма острова Нестрига — пресс-секретарь ВСУ

Российские войска продолжают попытки штурмовать остров Нестрига в Херсонской области, который недавно взяли под свой контроль Силы обороны Украины. Украинские бойцы отбили атаку российских штурмовиков, применивших новую "военную технику" — гидроцикл.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, вражеским подразделениям не удается высадиться на острове.

"Они уже гидроцикл применили, это что-то новенькое. Но это им тоже не помогло. Количество людей в российской форме с "загаром" синего цвета на берегу этого острова только растет", — отметил Плетенчук.

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Он пояснил, что оккупанты вынуждены проводить штурмовые действия на открытой воде, поэтому они для них заканчиваются плачевно. Однако спикер ВСУ не исключает, что россияне будут усиливать свои попытки штурма острова Нестрига и увеличивать количество техники.

В то же время Плетенчук напомнил, что оккупанты продолжают обстреливать КАБами прибрежную полосу, населенные пункты на правобережье Херсонщины.

"Ситуация там сложная, однако контролируемая", — подытожил он.

Напомним, остров Нестрига, который недавно контролируются Силы обороны Украины, важен для противодействия враждебным диверсантам.

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