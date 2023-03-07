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Россияне применили новый тип управляемой авиабомбы: какая угроза для Украины

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Россияне применили новый тип управляемой авиабомбы: какая угроза для Украины

Фото: Associated Press

оккупанты могут сбрасывать новые бомбы на расстоянии до 40 километров от намеченной цели.

Россияне применили новый тип управляемой авиационной бомбы.

Об этом информирует ISW.

Отмечается, что у российских захватчиков пока дефицит высокоточных ракет.

Как стало известно, оккупанты в течение последних нескольких недель применили управляемую авиационную бомбу УПАБ-1500В против неопределенной цели в Черниговской области. Примечательно, что вражеские бомбардировщики могут сбрасывать бомбы на расстоянии до 40 км от намеченной цели.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, авиационные управляемые бомбы, которые баражируют, примененные оккупантами в Украине, могут залетать на десятки километров и наносить разрушения значительно большие, чем ракеты.

"Они запускают ракеты дистанционно, как они это делают с весны прошлого года, а могут применять корректированные авиационные бомбы. Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага. Поэтому планирующие бомбы, корректированные авиационные бомбы, имеющие крылья, могут залетать на десятки километров", — говорит. Игнатий.

Напомним, бомбардировщики военно-космических сил РФ впервые использовали против Украины управляемые бомбардировочные бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг.

По словам эксперта, боеприпас УПАБ-1500В – это аналог того, что предлагают Украине Соединенные Штаты Америки.

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Дата публикации
Просмотры
1773
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