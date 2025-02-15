Слезоточивый газ не смертелен, но вызывает временное раздражение глаз и дыхательной системы.

Всемирный орган по контролю за химическим оружием заявил 14 февраля 2025 г., что он вновь обнаружил следы слезоточивого газа на линии фронта с Россией в Днепропетровской области.

Об этом пишет " Голос Америки ".

В сообщении говорится, что Организации по запрету химического оружия (ОЗХЗ), контролирующей использование химического оружия, нашла доказательства, связанные с тремя инцидентами в регионе в октябре, и обнаружила следы слезоточивого газа на снарядах гранат и образцах почвы, собранных на Днепропетровске.

В отчете, о котором ОЗХЗ сообщает на сайте организации, говорится о трех инцидентах, произошедших вблизи села Мариевка 2 октября 2024 года и двух инцидентах 12 и 14 октября 2024 года – вблизи села Ильинка. В ноябре также сообщалось об обнаружении следов слезоточивого газа в регионе.

Слезоточивый газ не смертелен, но вызывает временное раздражение глаз и дыхательной системы. Его используют для разгона массовых беспорядков, но его использование как метода ведения войны, запрещенное в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, соглашением о нераспространении, контролируемым ОСХЗ.

По приглашению Украины ОЗХЗ выслала в Днепропетровщину две миссии экспертов, которые собрали данные и отправили вещественные доказательства в независимые лаборатории, подтвердившие наличие следов слезоточивого газа на собранных материалах.

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариаса заявил, что серьезно обеспокоен этими выводами.

"Этот отчет знаменует собой второй подтвержденный случай обнаружения гранат для борьбы с массовыми беспорядками на линиях столкновения в Днепропетровской области, что еще больше подчеркивает безотлагательность соблюдения и обеспечения выполнения принципов Конвенции о химическом оружии", – цитирует сайт ОСХЗ его слова.

Он добавил, что сейчас более чем когда-либо, важно поддерживать глобальные нормы против химического оружия и поддерживать этот фундаментальный запрет.

В отчете, переданном Украине, не называется сторона, которая использовала запрещенное химическое оружие, поскольку у команды ОЗХЗ не было таких полномочий.

Но ранее Украина и Соединенные Штаты заявляли, что Россия незаконно применила слезоточивый газ для борьбы с пехотой в траншеях.

Напомним, что российская армия всеми средствами пытается захватить Украину. Для этого она использует запрещенные химические вещества, от которых умерли три военнослужащих ВСУ.

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