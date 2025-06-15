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Россияне применяют химическое оружие в Донецкой области
Боеприпасы, которые используют оккупанты, отличаются чрезвычайно быстрым распространением отравляющего вещества.
На Северском направлении в Донецкой области подразделения российской оккупационной армии активно применяют против украинских защитников боеприпасы с ядовитым веществом.
Об этом сообщили в бригаде оперативного назначения «Рубеж» НГУ.
В сообщении говорится, что применение химического оружия продолжается уже третью неделю.
«Эти боеприпасы отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества, которое моментально расходится по блиндажам и низинам», — сообщили в НГУ «Рубеж».
В сообщении отметили активность врага, который использует в своих штурмовых действиях мотоциклетные подразделения и гражданские автомобили и увеличил до 200 в день количество артилорийских обстрелов позиций украинских защитников.
Разведка фиксирует в оперативном тылу вражеские резервы до двух полноценных рот (до 250 человек), готовых к наступлению.
Напомним, ранее сообщалось, что враг планирует штурмовать Северск в Донецкой области, чтобы продвигаться дальше к Славянску и Краматорску.