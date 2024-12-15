Россияне применяют на поле боя меньше танков и бронемашин: Маломуж назвал причину

Российские оккупанты начали использовать во время штурмов меньше танков и бронемашин, поскольку бронетехнику на поле боя эффективно уничтожают ВСУ.

Такое объяснение сделал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

“У наших войск очень эффективные противотанковые средства. Уже практически в каждом подразделении — десятки систем, не только Джавелины, Корсары, но и другие ракетные системы и противотанковые ударные группы. Это позволяет уничтожать любые контингенты танков, БТР, БМП, бронированных машин”, – отметил он.

Кроме того, по словам Маломужа, эффективную работу украинских артиллеристов и противотанкистов дополняют операторы дронов, которые удачно "охотятся" на бронетехнику врага.

"Мы видим, что потеряно [россиянами] только танков уже до 10 тысяч – это огромные танковые армии, если мы говорим в целом по подразделениям. Потеряно несколько десятков тысяч БТР, БМП и другой техники — это огромные потери, Россия их не может пополнить. Уже старые запасы иссякают", — подчеркнул он.

По словам генерала Маломужа, российское командование вынуждено использовать вместо бронетехники живую силу, применяя малые группы для захвата украинских территорий. Это позволяет врагу продвигаться, однако ценой значительных потерь личного состава во время “мясных штурмов”.

“За ноябрь [российские потери] составляли где-то 45-46 тыс. [военных] – это уже практически средняя армия”, — отметил он.

Напомним, российские вооруженные силы начали использовать в войне против Украины технику, ранее служившую реквизитом на киностудии "Мосфильм".

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