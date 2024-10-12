Россияне применяют новую тактику обстрелов в Николаевской области – Ким

Россия использует новую тактику обстрелов в Николаевской области. Оккупанты атакуют большие склады, где теоретически что-то может быть, без должной подготовки.

Об этом заявил начальник Николаевской ОВД Виталий Ким в эфире телемарафона.

"Враг продолжает ежедневно обстреливать Куцурубскую и Очаковскую общины, но сейчас перешел к атакам на другие территории, в частности Баштанский и Николаевский районы, Снегиревскую общину, город Николаев и его окрестности", — отметил Ким.

По его словам, оккупационная армия бьет по объектам критической инфраструктуры. Она хочет оставить жителей области без электроэнергии и тепла, но из-за низкого качества разведданных часто наносит удары по фермерским хозяйствам и другим невоенным целям.

"Первое, они нацелены на объекты критической инфраструктуры, чтобы лишить нас света и тепла. Второе, они пытаются поражать военные цели, но из-за плохой разведки попадают по фермерским угодьям", — сказал начальник ОВА.

Напомним, по данным ООН, сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году.

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