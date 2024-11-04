Россияне применяют новую тактику использования "Шахедов" – детали

Россияне применяют новую тактику запуска "Шахедов": большинство дронов кружит над городами без боевой части.

Об этом сказал ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире "Киев-24".

По его словам, враг имеет целью психологически запугать население Украины.

"Шахеды" сейчас запускаются группами и фактически для каждого беспилотника разрабатывается индивидуальный маршрут – не так, как раньше, когда "Шахеды" целыми группами следовали по одинаковому маршруту. И некоторые "Шахеды" действительно после нескольких поворотов, после заката с тыла, например, в Киев из Житомирской области, а не с востока заходят, так же и на другие города, ища низкой плотности нашей ПВО", – пояснил Романенко.

Он добавил, что "Шахеды" с боевой частью заходят на цели, а значительное количество разных беспилотников просто кружат на более большой высоте, создавая впечатление летящих со всех сторон.

"И это психологически должно влиять на население. Несколько раз говорили, что "Шахеды" просто кружат. Да, они могут кружить, но, скорее всего, это "Шахеды" без боевой части", – добавил он.

Напомним, на днях враг готовил по Украине "Шахедами" с термобарической боевой частью, сообщили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Читайте также: