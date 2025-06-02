Россияне применяют новую тактику разведки в Херсоне: военный раскрыл хитрую схему

Один из российских FPV-дронов / © Defense Express

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Россияне применяют новую тактику разведки в Херсоне.

Об этом сообщил Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман», младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», в своем Telegram-канале «Говорят снайпер+».

Военный объяснил, что российские оккупанты ставят на FPV большие катушки с оптикой, большие батареи, высококачественные камеры и минимальный заряд боекомплекта.

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«Такие дроны залетают ± на 2 км в город от реки и проводят разведку, которую невозможно осуществить обычными говорящими. После этого применяют соответствующие средства огневого поражения: от КАБ до сбросов дронами», — рассказал Бунятов.

Напомним, враг использует новую тактику применения дронов по Украине. В настоящее время наблюдается четкая тенденция, что количество вражеских беспилотников, по меньшей мере с декабря 2024 года, с каждым месяцем постоянно растет.