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Россияне применяют новую тактику разведки в Херсоне: военный раскрыл хитрую схему
Враг усилил разведку в Херсоне: оккупанты применяют модернизированные FPV-дроны для сбора данных перед огневым поражением.
Россияне применяют новую тактику разведки в Херсоне.
Об этом сообщил Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман», младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», в своем Telegram-канале «Говорят снайпер+».
Военный объяснил, что российские оккупанты ставят на FPV большие катушки с оптикой, большие батареи, высококачественные камеры и минимальный заряд боекомплекта.
«Такие дроны залетают ± на 2 км в город от реки и проводят разведку, которую невозможно осуществить обычными говорящими. После этого применяют соответствующие средства огневого поражения: от КАБ до сбросов дронами», — рассказал Бунятов.
Напомним, враг использует новую тактику применения дронов по Украине. В настоящее время наблюдается четкая тенденция, что количество вражеских беспилотников, по меньшей мере с декабря 2024 года, с каждым месяцем постоянно растет.