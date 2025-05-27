Россияне применяют новые боеприпасы "Бандероль": в ВСУ сообщили о главной угрозе

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал о новых боеприпасах врага / © Associated Press

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На юге Украины было зафиксировано около 20 случаев применения врагом новых боеприпасов «Бандероль».

Об этом сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире «Мы — Украина».

«Около двух десятков применений этого боеприпаса зафиксировано», — отметил он.

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По его словам, этот боеприпас — нечто среднее между БпЛА и крылатой ракетой. Запускают их с БпЛА, таких как «Байрактар» — «Орион».

«Масса взрывчатого вещества — примерно 150 кг. Это осколочно-фугасные боеприпасы. Основная угроза — в его дальности, россияне заявляют, что он летит на 700 км, однако мы фиксировали около 310-320. Кроме того, у него достаточно высокая скорость — до 480 км в час», — объяснил спикер Сил обороны юга Украины.

Напомним, ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что на юге враг активизировал авиацию и увеличил количество ударов БпЛА. При этом захватчики не уменьшают штурмовые действия и артобстрелы по позициям ВСУ.

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