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Россияне применяют новые боеприпасы "Бандероль": в ВСУ сообщили о главной угрозе
Масса взрывчатого вещества этого боеприпаса составляет около 150 кг.
На юге Украины было зафиксировано около 20 случаев применения врагом новых боеприпасов «Бандероль».
Об этом сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире «Мы — Украина».
«Около двух десятков применений этого боеприпаса зафиксировано», — отметил он.
По его словам, этот боеприпас — нечто среднее между БпЛА и крылатой ракетой. Запускают их с БпЛА, таких как «Байрактар» — «Орион».
«Масса взрывчатого вещества — примерно 150 кг. Это осколочно-фугасные боеприпасы. Основная угроза — в его дальности, россияне заявляют, что он летит на 700 км, однако мы фиксировали около 310-320. Кроме того, у него достаточно высокая скорость — до 480 км в час», — объяснил спикер Сил обороны юга Украины.
Напомним, ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что на юге враг активизировал авиацию и увеличил количество ударов БпЛА. При этом захватчики не уменьшают штурмовые действия и артобстрелы по позициям ВСУ.
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