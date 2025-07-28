Россияне применяют успешную тактику геноцида - военный предупредил об опасности

Российские военные / © Associated Press

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Соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко предупреждает, что несмотря на отсутствие масштабных прорывов на фронте, российское продвижение продолжается ежедневно — и эта стратегия является эффективной. По его мнению, это не просто «медленная война», а настоящая форма геноцида, которая разъедает Украину изнутри и одновременно укрепляет имперские амбиции Кремля.

Об этом он написал в своей соцсети Facebook.

«То ли пропаганда, то ли просто так случилось, но мы почему-то не слишком сосредотачиваемся на значении постоянного продвижения россиян вперед. Вот сегодня утром пришло сообщение о продвижении в районе четырех сел», — отмечает Луценко.

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Он признает, что тезис о «медлительности» российского наступления выгоден — как для внутренней мобилизации, так и для убеждения международных партнеров. Но такая оценка, по его мнению, является самообманом.

«Нам выгоден тезис о том, что территориальные достижения россиян — мизерные по сравнению с целями, которые перед собой ставят они: геноцид украинского народа и уничтожение украинской государственности. Мол, такими темпами нас не уничтожить. Но давайте будем честными, а не глупыми. Это не так!»

По словам военного, Россия ведет войну таким образом, чтобы избегать экономической перегрузки и внутреннего напряжения. Оккупанты постепенно откусывают украинскую территорию, избегая больших потерь и сохраняя темп.

«Это успешная тактика геноцида. Она очень хорошо работает. Украинское государство из-за обстрелов, из-за разъедания все новых и новых территорий фронтом медленно, но тает. И эта медлительность, на которую мы рассчитываем — она совсем не является константой», — отмечает он.

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По его словам, средний темп продвижения РФ в мае-июне достигал 15 км²/сутки. Это почти втрое больше, чем зимой.

«Медленный темп иногда бывает совсем не медленным. В любой момент мы можем увидеть, что скорость продвижения в ту или иную неделю выросла в 5, в 10 раз».

Луценко обращает внимание: оккупация даже незначительных территорий служит для россиян источником психологической силы. Это не просто километры — это символ веры в собственную правоту, что продолжает питать войну.

«Это, названное нашей пропагандой „медленным“, продвижение — это и есть то, чем живут и радуются россияне в этой войне. Это основа их веры и надежды на дальнейшую победу».

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«Эти километры съеденной украинской земли и тысячи убитых/искалеченных украинцев питают их веру, их религиозное мировоззрение, их империю… Это повод всему миру продолжать бояться русских, а россиянам — гордиться собой».

Луценко убежден: главное — остановить «питание» России за счет украинской земли. Важно не позволить ей продвигаться, даже если речь идет о считанных километрах. Именно тогда РФ начнет «голодать» как система.

«Забрать у россиян веру в победу — это вопрос 5 или 20 квадратных километров в день, это вопрос нескольких посадок ежесуточно. Это реально, с учетом технологий и ресурсов, которые есть у нас и у наших стран-помощников».

Отдельно он подчеркнул, что проблема не решается простой мобилизацией.

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«Нет, нам не реально мобилизовать больше людей, чтобы держать территории. Мы это безуспешно пытаемся уже который год. Нужны другие пути, и они есть».

Он призвал не поддаваться иллюзии «медленной» войны. Россия ведет уничтожение Украины последовательно и эффективно, а единственный способ ее остановить — это лишить веры в победу, которую они питают каждым занятым метром. Поэтому затягивание войны — это не безопасная стратегия, а рискованная игра на истощение, в которой преимущество — не на нашей стороне.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что командир подразделения TERRA Николай Волохов рассказал, что россияне накапливают войска для прорыва на фронте, в частности на Харьковщине. По его словам, оккупанты ежедневно осуществляют более 20 штурмов, действуя малыми группами, чтобы выявить слабые места в украинской обороне и реализовать свой потенциал за 50 дней.