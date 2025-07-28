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Россияне применяют успешную тактику геноцида - военный предупредил об опасности
Военный считает продвижение россиян основным элементом их стратегии войны.
Соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко предупреждает, что несмотря на отсутствие масштабных прорывов на фронте, российское продвижение продолжается ежедневно — и эта стратегия является эффективной. По его мнению, это не просто «медленная война», а настоящая форма геноцида, которая разъедает Украину изнутри и одновременно укрепляет имперские амбиции Кремля.
Об этом он написал в своей соцсети Facebook.
«То ли пропаганда, то ли просто так случилось, но мы почему-то не слишком сосредотачиваемся на значении постоянного продвижения россиян вперед. Вот сегодня утром пришло сообщение о продвижении в районе четырех сел», — отмечает Луценко.
Он признает, что тезис о «медлительности» российского наступления выгоден — как для внутренней мобилизации, так и для убеждения международных партнеров. Но такая оценка, по его мнению, является самообманом.
«Нам выгоден тезис о том, что территориальные достижения россиян — мизерные по сравнению с целями, которые перед собой ставят они: геноцид украинского народа и уничтожение украинской государственности. Мол, такими темпами нас не уничтожить. Но давайте будем честными, а не глупыми. Это не так!»
По словам военного, Россия ведет войну таким образом, чтобы избегать экономической перегрузки и внутреннего напряжения. Оккупанты постепенно откусывают украинскую территорию, избегая больших потерь и сохраняя темп.
«Это успешная тактика геноцида. Она очень хорошо работает. Украинское государство из-за обстрелов, из-за разъедания все новых и новых территорий фронтом медленно, но тает. И эта медлительность, на которую мы рассчитываем — она совсем не является константой», — отмечает он.
По его словам, средний темп продвижения РФ в мае-июне достигал 15 км²/сутки. Это почти втрое больше, чем зимой.
«Медленный темп иногда бывает совсем не медленным. В любой момент мы можем увидеть, что скорость продвижения в ту или иную неделю выросла в 5, в 10 раз».
Луценко обращает внимание: оккупация даже незначительных территорий служит для россиян источником психологической силы. Это не просто километры — это символ веры в собственную правоту, что продолжает питать войну.
«Это, названное нашей пропагандой „медленным“, продвижение — это и есть то, чем живут и радуются россияне в этой войне. Это основа их веры и надежды на дальнейшую победу».
«Эти километры съеденной украинской земли и тысячи убитых/искалеченных украинцев питают их веру, их религиозное мировоззрение, их империю… Это повод всему миру продолжать бояться русских, а россиянам — гордиться собой».
Луценко убежден: главное — остановить «питание» России за счет украинской земли. Важно не позволить ей продвигаться, даже если речь идет о считанных километрах. Именно тогда РФ начнет «голодать» как система.
«Забрать у россиян веру в победу — это вопрос 5 или 20 квадратных километров в день, это вопрос нескольких посадок ежесуточно. Это реально, с учетом технологий и ресурсов, которые есть у нас и у наших стран-помощников».
Отдельно он подчеркнул, что проблема не решается простой мобилизацией.
«Нет, нам не реально мобилизовать больше людей, чтобы держать территории. Мы это безуспешно пытаемся уже который год. Нужны другие пути, и они есть».
Он призвал не поддаваться иллюзии «медленной» войны. Россия ведет уничтожение Украины последовательно и эффективно, а единственный способ ее остановить — это лишить веры в победу, которую они питают каждым занятым метром. Поэтому затягивание войны — это не безопасная стратегия, а рискованная игра на истощение, в которой преимущество — не на нашей стороне.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что командир подразделения TERRA Николай Волохов рассказал, что россияне накапливают войска для прорыва на фронте, в частности на Харьковщине. По его словам, оккупанты ежедневно осуществляют более 20 штурмов, действуя малыми группами, чтобы выявить слабые места в украинской обороне и реализовать свой потенциал за 50 дней.