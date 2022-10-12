Россияне применяют в Украине ручные гранаты химического действия: как они выглядят (фото)

Россияне с помощью беспилотника пытались сбросить гранату К-51 с сильнораздражительным веществом.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что вражеский беспилотник, несший гранату химического действия, обезвредили подразделения Сил обороны Украины в Запорожской области.

"Используя беспилотные летательные аппараты, противник пытается поразить наш личный состав и применяет ручные слезоточивые газовые гранаты К-51. Так, подразделения Сил обороны Украины в Запорожской области, с помощью средств радиоэлектронной борьбы, обезвредили вражеский беспилотный летательный аппарат, который нес с сильнораздражительным веществом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты в очередной раз нарушают все правила и обычаи ведения войны.

Напомним, Министерство обороны Великобритании заявило, что "шахиды" имеют лишь небольшую взрывную нагрузку. Как считают британские специалисты, вряд ли эти дроны будут удовлетворительно выполнять функцию "глубокого удара", для которой Россия, вероятно, стремилась их использовать.

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