Россияне примут любой результат завершения войны, если им скажут, что это "победа" – социолог

Жители России готовы принять любое определение победы, если это будет обусловлено завершением войны против Украины.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал доктор социологических наук, руководитель ИКАР (Институт конфликтологии и анализа России) Александр Шульга.

"Мы завтра представим исследования российского общества. Российское общество готово к завершению войны, готово принять любой вариант, который будет представлен как завершение войны, как победа. Оно не хочет второй волны мобилизации, не хочет участвовать и в полной мере испытывает экономические эффекты", — отметил он.

Александр Шульга заметил, что внутренняя стабильность Кремля не окажется под угрозой.

"Поэтому российское общество в случае, если будет сказано: "Все, завершаем", оно скажет: "Слава Богу", перекрестится и будет себе спокойно жить. Для внутренней политической стабильности Кремля это не представляет опасности. Это не аргумент", — добавил социолог.

Ранее сообщалось, что в США сказали, что должны сделать Украину и РФ для завершения конфликта.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский рассказал, что нужно для справедливого мира в Украине.

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