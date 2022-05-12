Россияне принудительно вывезли 12-летнюю Киру из Мариуполя в Донецк: история возвращения девочки

Жительница Мариуполя, 12-летняя Кира Обединская, которую россияне похитили на временно неподконтрольную территорию, находится со своим дедушкой в Черновцах.

Наконец-то девочка прошла все обследования. Ее выписали из больницы. Теперь после всего пережитого Кира пытается возвратиться к привычной жизни.

История спасения юной мариупольчанки – в сюжете "Сніданку з 1+1".

Свою внучку 67-летний Александр Петрович ласково называет "барышня". Почти месяц мужчина ждал возвращения Киры, находившейся у захватчиков россиян.

Мужчина приехал в Маруполь еще в 1964-м. Тогда 18-летний юноша из российского Новосибирска стал звездой из водного поло, а впоследствии – заслуженным тренером. Тогда у него родился сын Женя – отец Киры. Он также стал чемпионом Украины по водному поло. Впрочем, в 26 лет он стал вдовцем: самостоятельно воспитывал двух дочерей — старта Сашу, которая учится в Польше, и младшую Киру. Жена умерла от осложнений после гриппа в 2009 году, когда рожала Киру.

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Впрочем, и сам Женя осенью 2021-го услышал страшный диагноз: опухоль головного мозга. Мужчина успешно перенес операцию. Готовился к химиотерапии 28 февраля 2022 года. Но 24 февраля война разрушила все планы.

Александр Петрович и сын проживали в разных районах Мариуполя. Хотя Женя от эвакуации отказывался, но план действий обсудили. Дом, где был сын со своей девушкой и Кира, россияне расстреляли из миномета. Тогда именно Евгений вместе со своей девушкой находились на балконе восьмого этажа. Мужчина погиб на месте. Женщина осталась жива. Им чудом удалось спастись, а потому они решили пешком эвакуироваться из Мариуполя. Впрочем, кто-то из группы, с которой они вместе выбирались, задел вражескую растяжку.

Дневники войны: история спасения 12-летней Киры Обединской

Кира и еще один ребенок получили осколочные ранения. Тогда ребенка принудительно отправили в Донецкую область, на неподконтрольную территорию. Сначала она была в больнице Мангуша, а затем перевезли в Донецк. Девочку снимали для российских пропагандистских сюжетов. Человек, который на тот момент был эвакуирован, когда узнал о похищении внучки, поставил всех на уши.

К возвращению Киры присоединили и команду президента. Уже через месяц переговоров девочка встретилась с дедушкой. "Я была очень рада", — вспоминает она. Сейчас дедушка и внучка наверстывают упущенное время.

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