Россияне принудительно вывезли из Мариуполя десятки тысяч человек, в том числе 5 тыс. детей — Зеленский

Россияне принудительно вывезли из Мариуполя десятки тысяч человек, в том числе 5 тыс. детей — Зеленский

Установить точное количество погибших мирных жителей Мариуполя пока невозможно

Российские оккупанты вывезли из Мариуполя несколько десятков тысяч человек, в том числе до пяти тысяч детей.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

Глава государства отметил, что пока невозможно установить точное количество погибших мирных жителей Мариуполя.

"Есть данные, что там около 50-60 тысяч (погибли. — Ред.). Другие данные говорили, что 100 тысяч. Сейчас есть информация, что где-то 20-30 тысяч могли погибнуть оставшихся там гражданских", — сказал Зеленский.

Также он сообщил, что несколько десятков тысяч мариупольцев были принудительно увезены в Россию.

"Что с ними, мы не знаем, где их документы, мы не знаем. И среди них несколько тысяч детей. Мы это знаем, но где они, что с ними произошло, как здоровье, где они находятся — пока стопроцентной информации нет. Мы слышали о том, что 5 тысяч детей депортированы из этого региона в российскую сторону. Потому что они (оккупанты — Ред.) не позволили им пройти на территорию, которую контролирует Украина. Поэтому мы не знаем, что с этими. детьми", — сказал Зеленский.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заверил, что Мариуполь будет деблокирован и освобожден.

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