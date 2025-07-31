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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне прицельно ударили по 5-этажке в Краматорске: снесло пол дома, есть жертвы (фото)

Вражеская армия нанесла удар по центру Краматорска. Сейчас там ищут людей под завалами разрушенного жилого дома.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Россияне прицельно ударили по 5-этажке в Краматорске: снесло пол дома, есть жертвы (фото)

По меньшей мере 1 человек погиб и 11 ранены в Краматорске / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

По меньшей мере, один человек погиб и 11 жителей Краматорска Донецкой области ранены днем 31 июля. Это произошло в результате прицельного удара российских военных по 5-этажке.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Половина дома разрушена до основания.

/ © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

© Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

«Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии. На месте работают все ответственные службы», — написал Филашкин.

Он также призывал жителей быть ответственными и эвакуироваться своевременно.

Напомним, на днях россияне атаковали железную дорогу на Днепропетровщине, из-за чего поезда сменили маршруты. Так, в Павлограде были повреждены вокзал, колеи и контактная сеть.

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