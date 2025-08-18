Россияне прицепили на БТР флаги РФ и США для "штурма" на Запорожье: возмутительные кадры

Армия РФ / © Associated Press

Россияне на БТР M113 с флагами РФ и США вроде бы отправились штурмовать Малую Токмачку в Запорожской области. Очевидно, что россияне уже считают американцев своими «союзниками».

Об этом написал глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, ссылаясь на кадры россМИ.

По его словам, так выглядит логический финал всего абсурда Трампа.

И все это на официальном канале официальной пропаганды от Russia Today. Нет слов», — отметил Андрющенко.

Видео, на котором российская техника идет на штурм с флагами России и США, прокомментировали и в ОПУ.

«Фактически россияне используют в собственной террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику Соединенных Штатов. Максимальная наглость», — заявил Андрей Ермак.

Напомним, россияне монтируют фейковые видеозахваты территорий Украины войсками, чтобы создать иллюзию успехов на фронте. Таким образом, Кремль затем манипулирует на переговорах с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

«Враг направляет малые группы с российскими флагами („двойки“) в обход позиций украинских защитников. Части из них удается проникнуть в отдельные населенные пункты и снять короткие видео, якобы подтверждающие „захват территории“, — говорится в сообщении ГУР МО.