Россияне привезли в Украину крематории, то есть не собираются показывать погибших семьям – Зеленский

Президент назвал этот факт актом геноцида и нацизма.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска привезли с собой в Украину крематории, и это значит, что погибших солдат РФ не собираются даже показывать родным.
Об этом глава государства рассказал в интервью СМИ.
"Российская армия в разы больше, российскую армию, лично людей, никто не считает – сколько их умирает под обстрелами этой войны. А вы знаете, что они с собой привезли крематории? Да, они просто с собой привезли крематории. То есть они заранее не собираются показывать их семьям, их матерям. Не собираются показывать, что их дети здесь погибли, что их убили, что они сюда пришли убивать нас и мы защищаем нашу свободу, наши дома и потому они умирают. Мы не хотим их убивать", – рассказал Зеленский.
"Эти люди привозят крематории, эти парни несут эти крематории. Они понимают, что они несут что-то для себя. Это ужас просто. Я даже не знаю, что это за человек, который может планировать такие акты. Это и есть акты геноцида и нацизма", – добавил президент.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217 ед,
- боевых бронированных машин – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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