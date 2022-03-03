Россияне привезли в Украину крематории, то есть не собираются показывать погибших семьям – Зеленский

Президент назвал этот факт актом геноцида и нацизма.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска привезли с собой в Украину крематории, и это значит, что погибших солдат РФ не собираются даже показывать родным.

Об этом глава государства рассказал в интервью СМИ.

"Российская армия в разы больше, российскую армию, лично людей, никто не считает – сколько их умирает под обстрелами этой войны. А вы знаете, что они с собой привезли крематории? Да, они просто с собой привезли крематории. То есть они заранее не собираются показывать их семьям, их матерям. Не собираются показывать, что их дети здесь погибли, что их убили, что они сюда пришли убивать нас и мы защищаем нашу свободу, наши дома и потому они умирают. Мы не хотим их убивать", – рассказал Зеленский.

"Эти люди привозят крематории, эти парни несут эти крематории. Они понимают, что они несут что-то для себя. Это ужас просто. Я даже не знаю, что это за человек, который может планировать такие акты. Это и есть акты геноцида и нацизма", – добавил президент.