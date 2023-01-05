"Россияне привлекают новые ресурсы, чтобы продавить оборону ВСУ": военный эксперт рассказал о ситуации под Бахмутом

Под Соледаром, Бахмутом и Авдеевкой в Донецкой области ситуация остается сложной. Россияне постоянно привлекают новые ресурсы, чтобы продавить украинскую оборону.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель, бывший пресс-секретарь Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

“Под Соледаром, населенным пунктом, расположенным в 15 км от Бахмута, ситуация сложная. Генштаб ВСУ это четко отслеживает и привлекает соответствующие резервы для того, чтобы стабилизировать ситуацию”, — сказал он.

По словам Селезнева, ситуация под Бахмутом остается сложной. В то же время город полностью находится под контролем ВСУ, а бои с россиянами ведутся в населенных пунктах рядом.

“Под Авдеевкой россияне, убедившись в тщетности своих усилий по оккупации этого города, пытаются теперь обойти город слева и справа, соответственно, с юга и с севера. Насколько успешны эти атаки? Каждый день мы слышим свод Генерального штаба Украины об обстрелах наших позиций, но не видим сообщений, что россияне взяли под контроль хоть какие-то существенные территориальные общины и территории», — подчеркнул Селезнев.

Ситуация в Бахмуте: что известно

В конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут и наградил защитников Украины.

ВСУ выбили оккупантов за пределы Бахмута. Теперь о цене свидетельствует актуальная карта боевых действий.

В то же время, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин ищет оправдание для провала своих наемников и жалуется, что оборонные рубежи ВСУ на Бахмутском направлении обустроены через "каждые 10 метров".

Что касается самого города Бахмут, то руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что он перестал существовать.

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