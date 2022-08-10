Россияне привлекают "вагнеровцев", чтобы добиться успехов в Луганской области — Гайдай

Именно поэтому оккупанты агрессора России привлекают частные военные компании, чтобы достичь там хоть минимальных успехов. В частности, для участия в войне приглашают бойцов ДК "Вагнер".

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Сейчас РФ привлекла очень много частных военных компаний, тех же "вагнеровцев". Их бросают, чтобы преуспеть в своих наступлениях. Но как на Луганщине ситуация не изменилась, так и на большей части фронта ситуация более или менее стабильная, хотя и тяжелая" ", – сказал он.

Напомним, британская разведка сообщала, что Россия создала новый армейский корпус для войны в Украине, но из-за "ограниченного уровня народного энтузиазма" вряд ли сможет набрать к нему необходимое количество людей. К вербовке допускаются мужчины в возрасте до 50 лет, имеющие только среднее образование.

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