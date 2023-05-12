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Россияне продолжают бить по энергетической системе Украины: какие регионы обесточены

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Россияне продолжают бить по энергетической системе Украины: какие регионы обесточены

Оккупанты продолжают бить по энергетической инфраструктуре Украины/Фото: Unsplash

Оккупанты в Донецкой области во время обстрела обесточили угольную шахту.

Из-за обстрела российскими оккупантами обесточена шахта в Донецкой области. Из-за повреждений в результате боевых действий также остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Как отмечается, российские оккупанты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины на прифронтовых и приграничных с РФ территориях. 11 мая в Донецкой области из-за обстрелов была обесточена угольная шахта.

“В то же время энергетики, несмотря на сложную ситуацию в безопасности, продолжают работы по возобновлению энергоснабжения. За сутки удалось вернуть свет для 22,5 тысяч потребителей. Большинство из них – это абоненты в Запорожской, Сумской и Донецкой областях. Энергетическая система работает стабильно”, – рассказали в Минэнерго.

Напомним, что в результате обстрелов российскими войсками 11 мая Херсонщины один человек погиб, четверо ранены.

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Дата публикации
Просмотры
955
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