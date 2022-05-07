Россияне продолжают блокировать "Азовсталь" и ракетами обстреливать Николаев — Генштаб

Начались семьдесят третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили ситуацию на фронте по состоянию на утро 7 мая.

На Полесском направлении враг активных действий не совершал.

На Северском направлении противник активных действий не производил.

В Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова. В Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций наших войск.

В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск.

В городе Мариуполь продолжает блокировку подразделений Сил обороны в районе "Азовсталь". Совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На Пивденнобужском направлении враг наносил огненное поражение с применением артиллерии по позициям наших войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

В населенном пункте Ивано-Кепине подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

Во временно занятом противником городе Херсон захватчиками принимается ряд мер по обеспечению деятельности русско-оккупационных войск и поддержанию русского оккупационного режима. Увеличено количество блокпостов и передвижных патрулей.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено четырнадцать БПЛА типа "Орлан".

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника.

Как сообщалось, Зеленский просит не игнорировать сигналы тревоги из-за ракетных и авиаударов. Президент отметил, что нужно обязательно соблюдать запрет на посещение лесов из-за мин и растяжок.

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