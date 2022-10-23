Россияне продолжают манипуляции на Каховской ГЭС и постепенно покидают населенные пункты Херсона – Гуменюк

Российские войска переформатируют свои подразделения, чтобы сконцентрироваться на обороне в Херсонской области.

Россияне продолжают проводить определенные манипуляции на Каховской ГЭС, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины в якобы ударе по ГЭС.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала спикер объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Да, они проводят определенные манипуляции с водой, которую пытаются спускать из резервуаров. Они продолжают шантажировать тем, что Вооруженные силы собирают нанести критический удар по самой ГЭС, но именно они заминировали объект критической инфраструктуры и именно они уволили оттуда всех украинских работников, оставив только свой проверенный специализированный персонал. Именно они ограничили доступ к этому объекту и усилили его режим, это как раз свидетельствует о подготовке определенных мер манипуляционного характера", — отметила она.

По словам Гуменюк, группировка российских оккупационных войск продолжает переправляться с правого на левый берег Днепра в Херсонской области, это касается элитных подразделений и офицерского состава, оставляя там только мобилизованных.

Гуменюк также отметила, что российские войска постепенно покидают населенные пункты и переформатируют свои подразделения, чтобы сконцентрироваться на обороне в Херсонской области.

"Они переформатируют свои подразделения для того, чтобы сконцентрироваться на обороне, которая будет более плотной на тех направлениях, на которых мы жмем. Соответственно они перемещают подразделения с одного направления на другое, чтобы усилить свое присутствие, поскольку поражение последних дней, которые мы наносили, достаточно существенные, это и уничтожение складов с боеприпасами именно в том направлении", — сказала Гуменюк.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

Украинские военные продолжают деоккупировать населенные пункты в Херсонской области.

Очень важной победой для ВСУ является освобождение Брода Давида, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

Военные эксперты допускают, что украинские военные могут повторить в Херсонской области успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении.

По мнению политического консультанта Александра Мусиенко, российским солдатам в Херсонской области, вероятно, под эгидой жеста доброй воли придется отойти на левый берег Днепра.

Оккупанты могут атаковать Каховскую ГЭС и обвинить в этом ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне заминировали плотину и агрегаты Каховской ГЭС. Если оккупанты взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать.

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