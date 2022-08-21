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Россияне продолжают обстреливать Сумскую область: ВСУ сбили вражеский беспилотник

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Россияне продолжают обстреливать Сумскую область: ВСУ сбили вражеский беспилотник

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область.

Также в Сумском районе ВСУ сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Живицкий сообщил, что вечером над Сумским районом ВСУ был сбит российский беспилотник. Оккупанты же несколько раз в день обстреляли область:

  • Около 17:00 вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской громады.
  • Хотинская громада: в 11:00 с территории РФ враг открыл огонь из миномета, всего 12 прилетов в день. Били и из крупнокалиберного пулемета.
  • Белопольское громада: в 12:30 был минометный обстрел — 7 прилетов, а после обеда — еще 14. Также с половины первого враг вел обстрел громады из ствольной артиллерии — 17 прилетов.

Напомним, ВСУ уничтожили в небе над Херсонщиной три вражеских беспилотника.

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