Россияне продолжают обстреливать Сумскую область: ВСУ сбили вражеский беспилотник

Также в Сумском районе ВСУ сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Живицкий сообщил, что вечером над Сумским районом ВСУ был сбит российский беспилотник. Оккупанты же несколько раз в день обстреляли область:

Около 17:00 вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской громады.

Хотинская громада: в 11:00 с территории РФ враг открыл огонь из миномета, всего 12 прилетов в день. Били и из крупнокалиберного пулемета.

Белопольское громада: в 12:30 был минометный обстрел — 7 прилетов, а после обеда — еще 14. Также с половины первого враг вел обстрел громады из ствольной артиллерии — 17 прилетов.

Напомним, ВСУ уничтожили в небе над Херсонщиной три вражеских беспилотника.

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