Россияне продолжают обстреливать Сумскую область: ВСУ сбили вражеский беспилотник

Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область.
Также в Сумском районе ВСУ сбили вражеский беспилотник.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Живицкий сообщил, что вечером над Сумским районом ВСУ был сбит российский беспилотник. Оккупанты же несколько раз в день обстреляли область:
- Около 17:00 вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской громады.
- Хотинская громада: в 11:00 с территории РФ враг открыл огонь из миномета, всего 12 прилетов в день. Били и из крупнокалиберного пулемета.
- Белопольское громада: в 12:30 был минометный обстрел — 7 прилетов, а после обеда — еще 14. Также с половины первого враг вел обстрел громады из ствольной артиллерии — 17 прилетов.
Напомним, ВСУ уничтожили в небе над Херсонщиной три вражеских беспилотника.
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