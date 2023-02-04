Россияне продолжают поддерживать войну против Украины: Жданов заявил, что они готовы принять и 5 млн гробов

Настроения россиян не изменятся, пока работает пропаганда и пока Путин у власти, считает эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что среди россиян продолжает сохраняться очень высокий уровень поддержки войны против Украины, несмотря даже на большие потери на фронте.

Об этом Жданов рассказал в своем видеоблоге.

Он отметил, что если бы настроения в российском обществе менялись, в военкоматах РФ были бы проблемы с набором мобилизованных на войну против Украины.

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"Пока работает пропаганда и пока Путин у власти, ничего не меняется. Напротив остается очень высокий уровень поддержки этой войны. И наш главный разведчик абсолютно прав в том, что они настроены воевать. Если бы настроения в обществе менялись, то в военкоматах были бы проблемы с набором мобилизованных и у нас сегодня на фронте наступление российских оккупационных войск не начиналось бы. Кто же тогда воюет, если все против войны?" – описал ситуацию военный эксперт.

"Посмотрите на линию фронта. Армия – это зеркало государства. Если они все рвутся в бой "покрошить укропов", как они это называют, то… Даже волна поджогов военкоматов там уже прекратилась. Была какая-то волна и на этом все остановилось. Они согласны идти на убой за родину, чтобы "пиндосы" не пришли и не отобрали туалет на улице", — добавил Жданов.

Он также подчеркнул, что для российского общества нет того порога погибших на фронте, после перехода которого граждане начали протестовать: "Они готовы принять и миллион гробов, и пять миллионов. Они плачут над своими родственниками и обвиняют в этом всем нас и американцев. И говорят, что нас надо здесь всех поубивать, потому что вот им так плохо живется".

Именно поэтому Жданов сказал, что поддерживает идею создания на границе с РФ шестиметровой стены и рытье рва с крокодилами, установки колючей проволоки – и все это на долгие годы.

Напомним, в октябре 2022 года, вскоре после объявленной в РФ частичной мобилизации, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что войну против Украины поддерживают 82% россиян. Глава разведки тогда подчеркнул: "Мы воюем не с российским режимом, как многие там считают, а к сожалению, с российским народом".

В конце декабря Буданов сообщил, что в России немного упал процент поддержки войны – до 70%, однако "это ничего не меняет".

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