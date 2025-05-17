Украинские военные / © Getty Images

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Украинские войска продвинулись на Покровском направлении, в частности в районе Елизаветовки, что затрудняет попытки российских оккупантов наступать на Мирноград и Покровск.

Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

В то же время российские оккупанты активизировали атаки в районах Торецка, Новопавловки, Покровска и на Запорожском направлении.

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Бои в Курской области

15-16 мая бои вблизи Теткино и Горналя Курской области. Российские источники сообщали об украинских контратаках со стороны сел Атинское и Рыжевка в Сумской области. Сообщается, что масштабных наземных действий на северо-западе Белгородской области не зафиксировано.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Карта боевых действий. Фото: ISW

Ситуация в Сумской области

Российские войска пытались продвинуться в Сумской области вдоль линии Водолага-Локня в рамках операции «Северная ось», однако успеха не имели. Украинская сторона осуществила контратаку в районе Безсаловки.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска 16 мая пытались наступать на Харьковском направлении. Захватчики атаковали вблизи Липцев, Курдиевки, Глубокого, Высокой Яруги, а также в районе Волчанска и Волчанских Хуторов. Зафиксирована неудачная разведка со стороны Журавлевки в сторону границы. По мнению ISW, это может свидетельствовать о подготовке к новым атакам западнее Стрелечьей.

Россия применила бронетехнику, квадроциклы и мотоциклы. В районе Глубокого зафиксирована атака только из одного автомобиля и шести мотоциклов, сообщили в ОСУВ «Хортица».

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Фронт в Луганской области

16 мая российские войска на Купянском направлении не смогли прорвать оборону, атакуя в районе Путниково, Песчаного и Новоосинового. Безуспешными были и действия на Боровом направлении: атаки в районе Богуславки, Новоплатоновки, Загрызово, Кругляковки и Ольговки не дали результата.

На Лиманском направлении 15-16 мая россияне безуспешно наступали в районе Нового Мира, Редкодуба, Зеленой Долины и Серебрянского леса, не добившись никаких успехов.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Ситуация в Донецкой области

Российские оккупанты 15-16 мая продолжали попытки наступления на нескольких направлениях Донецкой области, но не добились успехов.

На Северском направлении враг атаковал в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского, продвижение не зафиксировано. Наступление происходило под Часовым Яром, Курдюмовкой, Клещеевкой и Белой Горой, где россияне также не смогли продвинуться.

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На Торецком направлении оккупантам удалось незначительно продвинуться, согласно геолокационным данным. Они закрепились на севере Торецка, возле Дачного, Дилиевки и села Дружба.

15 и 16 мая российские войска атаковали в самом Торецке, возле населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Екатериновка, а также в районах Новоспасского, Зари, Старой Николаевки, Новой Полтавки. Оккупанты также наступали в сторону Попового Яра.

Представитель Луганской группировки ВСУ Дмитрий Запорожец сообщил, что россияне используют командиров подразделений в пехотных штурмах штурмов на Торецком направлении. В то же время Силы обороны Украины смогли продвинуться на Покровском направлении.

По словам военного обозревателя Константина Машовца, ВСУ удерживают позиции вблизи и в пределах Елизаветовки, что сдерживает продвижение РФ в направлении Мирнограда и Покровска. Эту информацию частично подтвердили и российские военкоры, признав присутствие украинских сил к северу от Елизаветовки.

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В то же время россияне продвинулись в северную часть Миролюбовки и оккупировали ее вместе с Михайловкой, расположенной западнее.

Карта боевых действий. Фото: ISW

15 и 16 мая российские войска совершили серию атак в Донецкой области. Бои шли возле Миролюбовки, Малиновки, Елизаветовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Новоукраинки, Удачного и Котлино.

На Новопавловском направлении враг продвинулся на юго-запад от Новоалександровки, о чем свидетельствуют геолокационные кадры. Также оккупанты атаковали Новоалександровку, Новосергиевку, Муравку, Запорожье, Троицкое, Котляровку и Богдановку.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские воины отбили штурм механизированной роты РФ в районе между Новопавловкой и Большой Новоселкой. Враг задействовал 12 БТР, 5 танков и 25 мотоциклов.

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На Покровском направлении ВСУ несколько продвинулись, тогда как враг активизировал атаки в четырех зонах. Безуспешными оказались штурмы на Кураховском направлении и возле Большой Новоселки - там бои велись за Шевченко, Привольное, Вольное Поле, Новоселку и Зеленое Поле.

Минобороны РФ 16 мая сообщило о захвате Свободного Поля. Однако ISW отмечает, что это могло произойти еще 15 мая.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Южный фронт

Российские войска недавно незначительно продвинулись на северо-запад от Лобкового, что на юго-запад от Орехова. 15-16 мая оккупанты атаковали вблизи Щербаков, Малых Щербак, Новоандреевки и Степного.

На Херсонском направлении армия РФ осуществляла ограниченные наступательные действия, однако продвинуться не смогла. В то же время российские ДРГ периодически переправляются через Днепр.

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В ночь на 16 мая в оккупированном Крыму прогремели взрывы - вероятно, ВСУ нанесли удар дронами по базам врага. Партизаны из группировки «Атеш» сообщили о взрывах на территории 126-й бригады береговой обороны РФ и 8-го отдельного артиллерийского полка вблизи Перевального. Геолокационные кадры подтвердили пожар на складе боеприпасов.

По словам лейтенанта Андрея Коваленко из Центра противодействия дезинформации при СНБО, удары были нанесены «неизвестными дронами».

Карта боевых действий. Фото: ISW

Карта боевых действий. Фото: ISW

Напомним, россияне двигаются в важный город в Донецкой области.