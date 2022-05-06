Россияне продолжают штурмовать "Азовсталь" и пытаются взять под контроль Воеводовку и Рубежное – Генштаб

В Генеральном штабе ВС Украины рассказали об обстановке на фронтах в течение 72-х суток полномасштабной войны РФ против Украины.
Так, на Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий украинских защитников противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения. Также враг продолжает наносить авиационные и ракетно-бомбовые удары.
Кроме того, противник не оставляет попыток штурмовать населенные пункты. Об этом говорится в сведении Генштаба вечером 6 мая.
"На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово. На Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел. На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее. На Авдеевском и Кураховском направлениям ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
В Мариуполе захватчики основные усилия сосредоточили на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе завода "Азовсталь".
Также в сообщении говорится, что россияне провели разведку сражением в направлении населенного пункта Пречистовка. Впрочем, они не имели успеха и отступили.
Напомним, в Генштабе рассказали, на чем враг сосредотачивал усилия на Южнобужском направлении. Россияне наносили огневое поражение по позициям украинских войск в отдельных районах.
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