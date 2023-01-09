Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину: куда ночью попали оккупанты

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область. Так, ночью 9 января, оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



"Под прицелом две общины — Красногригоревская и Марганецкая. Враг направил туда по меньшей мере десяток снарядов. Люди невредимы. Последствия ударов выясняются", — написал он.



По словам Резниченко, в остальных районах ночью сирена кричала об опасности, но, к счастью, обошлось без атак.

По состоянию на утро в регионе спокойно.

Ситуация на фронте

В Генштабе сообщили, что российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. ВСУ отбили все атаки врага.

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