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Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину: куда ночью попали оккупанты

Автор
Татьяна ВасиленкоТатьяна Василенко
Дата публикации
Просмотры
473
Время на прочтение
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Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину: куда ночью попали оккупанты

Фото: иллюстративное, обстрел оккупантами Никополя / Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Пострадали Красногригорьевская и Марганецкая общины Никопольского района.

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровскую область. Так, ночью 9 января, оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Под прицелом две общины — Красногригоревская и Марганецкая. Враг направил туда по меньшей мере десяток снарядов. Люди невредимы. Последствия ударов выясняются", — написал он.

По словам Резниченко, в остальных районах ночью сирена кричала об опасности, но, к счастью, обошлось без атак.

По состоянию на утро в регионе спокойно.

Ситуация на фронте

В Генштабе сообщили, что российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. ВСУ отбили все атаки врага.

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Дата публикации
Просмотры
473
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