Россияне продолжают терроризировать Кривой Рог баллистикой: в городе есть пострадавшие — что известно

Кривой Рог – под ракетными ударами врага. Вечером 28 октября пострадали местные жители.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Россияне продолжают терроризировать Кривой Рог баллистикой. Нелюди. Рано или поздно они за все заплатят", — заявил он.

Предварительно есть пострадавшие. Детали выясняют.

"Пока продолжается воздушная тревога. Берегите себя — оставайтесь в безопасном месте", — предупреждают в ВОР.

Россияне продолжают терроризировать Кривой Рог баллистикой.

Напомним, в Харькове произошел "прилет" по зданию Госпрома. 28 октября вечером россияне атаковали город КАБами.

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