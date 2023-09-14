Россияне продолжают терять технику и живую силу: Генштаб назвал новые цифры

По состоянию на 14 сентября 2023 года ВСУ уничтожили 270970 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 620 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.23 ориентировочно составили:

личного состава около 270 970 (+620) человек

танков ‒ 4599 (+15)

боевых бронированных машин ‒ 8810 (+18)

артиллерийских систем – 5944 (+42)

РСЗО – 769 (+3)

средства ПВО ‒ 517

самолетов – 315

вертолетов – 316

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4697 (+47)

крылатые ракеты ‒ 1455

корабли /катера ‒ 20 (+1)

подводные лодки — 1 (+1)

автомобильной техники и автоцистерн – 8458 (+14)

специальная техника ‒ 889 (+5)

Ранее в ГУР сообщили, что Россия сосредоточила на временно оккупированных украинских территориях, в том числе в Крыму, более 420 тысяч своих военнослужащих.