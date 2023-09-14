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Россияне продолжают терять технику и живую силу: Генштаб назвал новые цифры

Россияне продолжают терять технику и живую силу: Генштаб назвал новые цифры

ВСУ успешно уничтожают врага / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

По состоянию на 14 сентября 2023 года ВСУ уничтожили  270970 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 620 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава около 270 970 (+620) человек
  • танков ‒ 4599 (+15)
  • боевых бронированных машин ‒ 8810 (+18)
  • артиллерийских систем – 5944 (+42)
  • РСЗО – 769 (+3) 
  • средства ПВО ‒ 517
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 316
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4697 (+47)
  • крылатые ракеты ‒ 1455
  • корабли /катера ‒ 20 (+1)
  • подводные лодки — 1 (+1)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8458 (+14)
  • специальная техника ‒ 889 (+5)

Ранее в ГУР сообщили, что Россия сосредоточила на временно оккупированных украинских территориях, в том числе в Крыму, более 420 тысяч своих военнослужащих.

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