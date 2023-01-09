Россияне продолжают убивать мирных людей: в ОВА показали последствия обстрела жилого квартала Херсона

Российские оккупанты не прекращают бить по Херсону.
В результате вражеского артиллерийского обстрела жилого квартала города убит человек и еще один ранен.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.
"Кровавые российские оккупанты продолжают убивать мирных херсонцев! Сегодня вражеская артиллерия в очередной раз била по жилому кварталу города", — говорится в сообщении.
В частности, глава ОВА уточнил, что этим обстрелом российские оккупанты отобрали жизнь одного человека. Еще одна женщина получила сквозное ранение обломками российских снарядов. В настоящее время за ее жизнь борются врачи, сообщил Янушевич.
Напомним, что после деоккупации ВСУ Херсона, россияне не прекращают обстрелы города, в результате которых гибнут мирные жители. Так, в ночь на 9 января оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру города. А в ночь на 8 января РФ обстреляла город зажигательными снарядами.
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